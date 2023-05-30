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Азаренко проиграла Андрееску в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» 18-я сеяная Азаренко потерпела поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску со счётом 6:2, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Азаренко проиграла Андрееску в стартовом матче на «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

Азаренко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов. Андрееску подала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

«Чемпионат вёл текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску на „Ролан Гаррос“.

Во втором круге Андрееску сыграет с представительницей США Эммой Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов.

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