Азаренко проиграла Андрееску в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» 18-я сеяная Азаренко потерпела поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску со счётом 6:2, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Азаренко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов. Андрееску подала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.