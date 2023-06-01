16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:1, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Мирра Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.