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Медведев — о поражении на «Ролан Гаррос»: постараюсь этот матч как можно быстрее забыть

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился планами на ближайшее будущее после поражения в пяти сетах первого круга «Ролан Гаррос».

Медведев — о поражении на «Ролан Гаррос»: постараюсь этот матч как можно быстрее забыть
© Чемпионат.com

«Эти пять сетов не сложатся в единую композицию, потому что я постараюсь этот матч как можно быстрее забыть, естественно, поговорю с командой. Но немного, потому что зачем о нём слишком много говорить? Сейчас будет трава, потом чуть ли не целый год хард, и зачем об этом грунтовом матче вспоминать? Захотим — в следующем году вспомним.

Долго ли отходить от таким матчей? На самом деле, бывает по-разному. Особенно когда проигрываешь в первом круге «Большого шлема». Иногда бывают дальше следующие турниры, а ты не можешь поймать уверенность. Поэтому посмотрим, сейчас есть две недели подготовки, наверное, сыграю меньше турниров перед важными стартами в Галле и на Уимблдоне. Нужно, чтобы вся нервозность от поражения в первом круге осталась в Хертогенбосхе (улыбается)», — приводит слова Медведева YouTube-канал «Больше!»

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