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Александр Шевченко потерпел разгромное поражение от Музетти во 2-м круге «Ролан Гаррос»

87-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.

Шевченко потерпел поражение от Музетти во 2-м круге «Ролан Гаррос»
© чемпионат

В матче второго раунда Шевченко потерпел разгромное поражение от представителя Италии Лоренцо Музетти (17). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:2 в пользу итальянца. Матч продлился 1 час и 41 минуту. Шевченко один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Музетти один эйс, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Музетти станет первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри (14).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

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