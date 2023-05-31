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Анастасия Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Маяр Шериф

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф, 54-ю ракетку мира. Встреча спортсменок во втором круге турнира завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Потапова обыграла египтянку Шериф на «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Анастасия Потапова выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и допустила пять двойных ошибок. На счету спортсменки из Египта 4 реализованных брейк-пойнта из 19 и одна двойная ошибка.

В третьем круге «Ролан Гаррос» состоится второе российское дерби на турнире: Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча между Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой.

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