Потапова обыграла египтянку Шериф на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф, 54-ю ракетку мира. Встреча спортсменок во втором круге турнира завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Анастасия Потапова выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и допустила пять двойных ошибок. На счету спортсменки из Египта 4 реализованных брейк-пойнта из 19 и одна двойная ошибка.