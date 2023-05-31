Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Самсоновой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» – 2023.

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В матче второго круга Павлюченкова со счётом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15).