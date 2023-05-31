Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Первый сет Рублёв выиграл, сделав брейк в первом гейме в матче; во второй партии Андрей сделал два брейка. В третьем сете Рублёв упустил гейм на своей подаче при счёте 1:2 по геймам, Муте удержал преимущество и одержал победу в сете. В начале четвёртой партии соперники обменялись брейками, а затем Рублёв выиграл гейм на подаче Муте при счёте 4:3, после чего успешно подал на матч.