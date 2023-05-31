Соболенко отказалась отвечать на провокационные вопросы украинского журналиста

Во-первых, журналист задал вопрос касательно того, как возможно будущая первая ракетка мира может поддерживать Александра Лукашенко, сославшись на то, что в 2020 году Арина подписала письмо в его поддержку. Во-вторых, в очередной раз призвал её выразить своё отношение к происходящему на Украине. На все вопросы Соболенко ответила, что у неё нет комментариев.