Рыбакина обыграла Носкову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, добившись уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Носковой два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.