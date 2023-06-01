Блинкова и Грачева проиграли Костюк и Русе в 1-м круге парного разряда «Ролан Гаррос»

В матче первого круга соревнований российские теннисистки уступили паре Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) со счётом 3:6, 6:3, 2:6. В итоге общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Блинкова и Грачёва ни разу не подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Костюк и Русе — один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.