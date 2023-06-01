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Блинкова и Грачёва проиграли Костюк и Русе в 1-м круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Анна Блинкова и Варвара Грачёва не смогли выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Блинкова и Грачева проиграли Костюк и Русе в 1-м круге парного разряда «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

В матче первого круга соревнований российские теннисистки уступили паре Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) со счётом 3:6, 6:3, 2:6. В итоге общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Блинкова и Грачёва ни разу не подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Костюк и Русе — один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

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