«Ролан Гаррос» запретил российской теннисистке играть с логотипом «Татнефти»

Польский журналист Доминик Сенковски сообщает, что организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 запретили 11-й ракетке мира россиянке Веронике Кудерметовой играть на турнире с нашивкой в виде логотипа одного из её спонсоров – нефтяной компании «Татнефть». Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года.