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Андреева — седьмая теннисистка младше 17 лет, дошедшая до третьего круга «РГ» с 1993 года

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала седьмой спортсменкой младше 17 лет, добравшейся до третьего круга «Ролан Гаррос» с 1993 года.

Андреева — седьмая теннисистка младше 17 лет, дошедшая до третьего круга «РГ» с 1993 года
© РИА Новости

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023 Андреева обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.

Таким образом, россиянка установила уникальное достижение. Трое из спортсменок, вышедших в третий круг «Ролан Гаррос», не достигнув возраста 17 лет, в итоге становились финалистками турнира. Это хорватка Ива Майоли, швейцарская теннисистка Мартина Хингис и американка Серена Уильямс.

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