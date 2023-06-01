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Александрова отдала только два гейма Фридзам во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований 23-я сеяная Александрова уверенно обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Александрова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Александрова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Фридзам не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Александрова уже в седьмой раз играет на Открытом чемпионате Франции и в третий раз добирается до третьего круга — пока это лучший результат Екатерины.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Александрова сыграет с 14-й сеяной представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая во втором круге оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер.

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