Александрова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований 23-я сеяная Александрова уверенно обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Александрова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Фридзам не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Александрова уже в седьмой раз играет на Открытом чемпионате Франции и в третий раз добирается до третьего круга — пока это лучший результат Екатерины.