Свёнтек рассказала, будет ли повторять совместное мероприятие с украинцами в Кракове

«Не планировала этого делать, но в глубине души хотела бы повторить. Честно говоря, этот год не был для меня таким гладким и легким в плане самочувствия на каждом турнире. У меня было несколько травм, поэтому я поставила здоровье на первое место, чтобы чувствовать себя лучше и быть готовой к каждому турниру. Но я хотела бы когда-нибудь повторить это. Вы можете нажать на моего PR-менеджера, потому что она отвечала за организацию мероприятия в Кракове, и мы проделали отличную работу. Так что я думаю, что есть потенциал сделать это снова», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.