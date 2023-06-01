Александрова и Потапова не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова не смогли выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом матче соревнований Александрова и Потапова уступили японской паре Суко Аояма и Эна Сибахара, посеянной под седьмым номером, со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

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Александрова и Потапова подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали два из трёх брейк-пойнтов. Аояма и Сибахара один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта.