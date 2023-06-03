Хачанов ответил на вопрос о ситуации на Украине

«Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, а не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим», — приводит слова Хачанова ua.tribuna.com.