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«Мой ответ будет очень коротким». Хачанов — на вопрос о ситуации в Украине

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на вопросы украинского журналиста по поводу ситуации в его стране.

Хачанов ответил на вопрос о ситуации на Украине
© чемпионат

«Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, а не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим», — приводит слова Хачанова ua.tribuna.com.

На данный момент Хачанов выступает на «Ролан Гаррос». Россиянин вышел в четвёртый круг турнира. «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш турнира.

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