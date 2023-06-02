8 россиянок сыграют в 3-м круге «Ролан Гаррос» — это рекорд представительства по странам

Сразу восемь российских теннисисток пробились в третий круг «Ролан Гаррос» — это не только четверть всех участниц турнира в этой стадии, но и рекорд представительства по странам на этом этапе Открытого чемпионата Франции. Ближе по количеству теннисисток находятся только американки — их шестеро в третьем раунде соревнований.