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Тарпищев назвал психологическую перегрузку причиной поражения Карацева на Roland Garros

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за нервной и психологический перегрузки. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев назвал причину поражения Карацева на Roland Garros
© ТАСС

1 июня Карацев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в матче второго круга со счетом 6:3, 4:6, 5:7, 2:6.

"Аслан проводил уже пятый матч [с учетом квалификации] в Париже - это тяжело, - сказал Тарпищев. - Ощущалась нервная и психологическая перегрузка. Пока свежим был - хорошо играл. Потом нервная система начала трещать, стал играть просто и проиграл".

Карацеву 29 лет, он занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебро в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

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