Тарпищев назвал причину поражения Карацева на Roland Garros

"Аслан проводил уже пятый матч [с учетом квалификации] в Париже - это тяжело, - сказал Тарпищев. - Ощущалась нервная и психологическая перегрузка. Пока свежим был - хорошо играл. Потом нервная система начала трещать, стал играть просто и проиграл".

Карацеву 29 лет, он занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебро в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.