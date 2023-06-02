Мирра Андреева: я обычный подросток, люблю смотреть сериалы вместо уроков

«Как такового хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда появляется свободное время. Ещё я должна делать уроки, но, если честно, не всегда так поступаю (смеётся). Вместо этого я как раз и смотрю сериалы.



Я бы сказала, что я милая. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к другим людям. Наверное, это хорошее качество. Не знаю. Вам нужно пообщаться со мной, тогда вы поймете, что я за человек», — заявила Андреева на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».