$80.97-0.0386.58+0.08

Мирра Андреева: я обычный подросток, люблю смотреть сериалы вместо уроков

143-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих увлечениях вне тенниса.

Мирра Андреева: я обычный подросток, люблю смотреть сериалы вместо уроков
© Betassist

«Как такового хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда появляется свободное время. Ещё я должна делать уроки, но, если честно, не всегда так поступаю (смеётся). Вместо этого я как раз и смотрю сериалы.

Я бы сказала, что я милая. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к другим людям. Наверное, это хорошее качество. Не знаю. Вам нужно пообщаться со мной, тогда вы поймете, что я за человек», — заявила Андреева на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Накануне, 16-летняя россиянка обыграла француженку Диан Пари во втором круге Открытого чемпионата Франции. В 1/16 финала грунтового «Шлема» Андреева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий