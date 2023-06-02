Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Свитолиной

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований Блинкова уступила представительнице Украины Элине Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

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Блинкова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Свитолина подала пять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. После матча украинка отказалась от рукопожатия с россиянкой.

Блинкова в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос». Выйдя в третий круг, она повторила своё лучшее достижение. Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.