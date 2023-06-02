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Касаткина уверенно вышла в четвёртый круг«Ролан Гаррос», отдав сопернице только один гейм

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Питон Стирнс, 69-ю ракетку мира, повесив сопернице «баранку» в первом сете и отдав только один гейм во втором: 6:0, 6:1.

Касаткина вышла в четвертый круг«Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Питон Стирнс одна двойная ошибка. В матче не было выполнено ни одного эйса.

Касаткина назвала себя пацанкой: «Я не люблю наряжаться и краситься. Предпочту сходить в бар, а не в ресторан»

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой (62-я ракетка мира) и украинкой Элиной Свитолиной, выступающей на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу. Соперница российской теннисистки определится сегодня, 2 июня, днём.

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