Касаткина вышла в четвертый круг«Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Питон Стирнс, 69-ю ракетку мира, повесив сопернице «баранку» в первом сете и отдав только один гейм во втором: 6:0, 6:1.

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Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Питон Стирнс одна двойная ошибка. В матче не было выполнено ни одного эйса.