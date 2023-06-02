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Теннисист Чесноков считает Рублева фаворитом "Ролан Гаррос"

Экс-теннисист Андрей Чесноков назвал россиянина Андрея Рублева главным фаворитом турнира «Ролан Гаррос», передает RT.

Теннисист Чесноков назвал россиянина, который может выиграть «Ролан Гаррос»
© Газета.Ru

«Я могу назвать Андрея одним из главных фаворитов этого турнира. В сложных матчах он показывает класс. Он мне напоминает Андре Агасси. Он такой же взрывной игрок, активно играет каждый удар», — сказал Чесноков.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Рублев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Лучшим достижением россиянина на «Ролан Гаррос» является выход в 1/4 финала. Этого успеха он добивался в 2020 и 2022 годах. Стоит отметь, что Рублев никогда не выходил в 1/2 финала турниров Большого шлема.

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