Теннисист Чесноков назвал россиянина, который может выиграть «Ролан Гаррос»

«Я могу назвать Андрея одним из главных фаворитов этого турнира. В сложных матчах он показывает класс. Он мне напоминает Андре Агасси . Он такой же взрывной игрок, активно играет каждый удар», — сказал Чесноков.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Рублев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Лучшим достижением россиянина на «Ролан Гаррос» является выход в 1/4 финала. Этого успеха он добивался в 2020 и 2022 годах. Стоит отметь, что Рублев никогда не выходил в 1/2 финала турниров Большого шлема.