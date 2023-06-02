Россиянин Хачанов и австралиец Коккинакис раскритиковали качество корта на «Ролан Гаррос»

«Корт уже мокрый, его не нужно поливать. Мы же на нём играем, и иногда ты проскальзываешь. Мячи мёртвые, а это нехорошо. Шестой корт, на котором я играл, сухой. А этот — мокрый», — высказался Хачанов по ходу матча.