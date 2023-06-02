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Карен Хачанов одолел Танаси Коккинакиса на тай-брейке и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов (11) одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (WC) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
© Соцсети

Встреча продлилась 3 часа 42 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Коккинакиса шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Хачанов сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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