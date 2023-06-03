Елена Рыбакина отказалась от продолжения борьбы на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира россиянка Елена Рыбакина, с 2018 года выступающая за Казахстан, отказалась от продолжения участия в Открытом чемпионате Франции. На данный момент причины данного решения неизвестны.

Сегодня, 3 июня Рыбакина в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 должна была встретится с Сарой Соррибес-Тормо (132-й номер мирового рейтинга), представляющей Испанию.

Таким образом, Соррибес-Тормо автоматически пробилась в 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема». Там она встретится либо с россиянкой Екатериной Александровой (23-я ракетка мира), либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14-я позиция рейтинга ATP).