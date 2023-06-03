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Рыбакина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Рыбакина внезапно снялась с турнира «Ролан Гаррос» по состоянию здоровья. Она рассказала о серьезном симптоме: после 10 минут игры спортсменка начинает задыхаться.

Рыбакина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»
© РИА Новости

Об этом информирует издание Tennis Majors.

«На разминке сегодня я очень старалась, но затем решила, что правильнее будет сняться с турнира, потому что в таком состоянии играть очень тяжело. Я была у врача, и мне сказали, что все дело в вирусе, который ходит по Парижу», - сказала Рыбакина.

По её словам, она чувствовала себя плохо вчера и позавчера, у нее была температура и бессонница две ночи подряд.

Спортсменка считает, что из-за аллергии иммунная система дала сбой, и она подхватила вирус. Мария рассказала, что начинает задыхаться, проведя на корте больше 10 минут:

«Я провожу один розыгрыш, и больше не могу дышать, а ведь это лишь разминка с середины корта. Так что у меня нет никаких шансов даже пытаться соревноваться дальше».

«Снятие Рыбакиной – это потеря одной из главных претенденток на женский титул», - резюмирует Tennis Majors.

Сегодня 23-летняя теннисистка должна была провести поединок против испанки Сары Соррибес-Тормо. После снятия россиянки испанка автоматически прошла в 1/8 финала.

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