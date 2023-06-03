Рыбакина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

«На разминке сегодня я очень старалась, но затем решила, что правильнее будет сняться с турнира, потому что в таком состоянии играть очень тяжело. Я была у врача, и мне сказали, что все дело в вирусе, который ходит по Парижу», - сказала Рыбакина.