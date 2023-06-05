Президент Федерации тенниса России: Касаткина закономерно уступила Свитолиной

"Касаткина уступила закономерно. У нее есть проблема со скоростью подачи, особенно второй, И когда интенсивность игры соперницы выше ее возможности, сразу возникают сложности, - сказал Тарпищев. - Ей надо корректировать тренировочный процесс, устранять недостатки. С пониманием игры же у нее все прекрасно".