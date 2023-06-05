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Тарпищев: Касаткина закономерно уступила Свитолиной на Roland Garros

Первая ракетка России Дарья Касаткина испытывала проблемы со скоростью подачи и закономерно проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Roland Garros Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Президент Федерации тенниса России: Касаткина закономерно уступила Свитолиной
© ТАСС

Касаткина 4 июня уступила Свитолиной со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

"Касаткина уступила закономерно. У нее есть проблема со скоростью подачи, особенно второй, И когда интенсивность игры соперницы выше ее возможности, сразу возникают сложности, - сказал Тарпищев. - Ей надо корректировать тренировочный процесс, устранять недостатки. С пониманием игры же у нее все прекрасно".

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финальный матч в женском одиночном разряде пройдет 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек. Касаткина в прошлом сезоне дошла до полуфинала соревнований, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере.

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