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Павлюченкова — Мертенс: россиянка на тай-брейке взяла второй сет в матче 1/8 финала «РГ»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс во втором сете матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Этот сет завершился со счётом 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Павлюченкова обыграла бельгийскую спортсменку в матче 1/8 финала «РГ»
© Чемпионат.com

Второй сет продлился 1 час 16 минут. Победу в прошлом сете одержала Мертенс.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Победительница этого противостояния сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 с лучшей в паре Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL).

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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