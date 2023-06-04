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Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд.

Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд
© Чемпионат.com

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче 1/8 финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Стоит отметить, что «Ролан Гаррос» – единственный ТБШ, где у Карена два четвертьфинала.

На прошедшем ранее Australian Open Хачанов дошёл до полуфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу, а на US Open — 2022 — также до полуфинала, где не справился с норвежцем Каспером Руудом.

Хачанов в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (3), либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

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