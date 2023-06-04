Хачанов вызвал врача из-за проблем с пальцами рук по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 вызвал на корт врача из-за проблем с пальцами рук. Предположительно, Хачанова беспокоят мозоли.

Врач вышел на корт перед стартом третьей партии. Напомним, Хачанов провалил стартовый сет со счётом 1:6, однако Карену удалось переломить ход встречи и выиграть второй сет со счётом 6:4.