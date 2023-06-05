Павлюченкова поднимется в рейтинге WTA минимум на 221 место

Россиянка Анастасия Павлюченкова накануне вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Она одержала волевую победу в трёх сетах над представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

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Анастасия пропустила большую часть сезона прошлого сезона из-за травмы и покинула топ-500 рейтинга WTA. После французского мэйджора она поднимется минимум на 221 позицию. Сейчас Павлюченкова располагается на 112-й строчке в live-рейтинге. В случае выхода в полуфинал россиянка станет 58-й.

За выход в полуфинал Павлюченкова поборется с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Элину Аванесян.