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Касаткина отреагировала на свист трибун после матча со Свитолиной на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что расстроилась из-за реакции болельщиков на стадионе после окончания матча с украинской Элиной Свитолиной на Открытом чемпионате Франции.

Касаткина пожаловалась на освиставшие ее на «Ролан Гаррос» трибуны
© globallookpress.com

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча в Париже я всегда ценила и благодарила болельщиков за поддержку. Но вчера меня освистали просто за то, что я уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить с корта подобным образом было худшим моментом вчерашнего дня.

Будьте лучше, любите друг друга, не разжигайте ненависть. Старайтесь делать мир лучше. Я буду любить «Ролан Гаррос», несмотря ни на что. Увидимся в следующем году», — написала в «Твиттере» Касаткина.

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