Игра Хаддад-Майи и Соррибес-Тормо стала самым продолжительным женским матчем сезона

Игра 1/8 финала «Ролан Гаррос» между 14-я ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей и испанской тенниситкой Сарой Соррибес-Тормо (132-я в рейтинге WTA) продлилась 3 часа 53 минуты, став самым продолжительным женским матчем сезона, и соответсвенно, самым длительным противостоянием в женской сетке текущего розыгрыша соревнований. Этот матч стал третьим по продолжительности женским поединком в истории Открытого чемпионата Франции.

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Отдельно стоит отметить, что предыдущий рекорд по продолжительности игры в текущем сезоне также был установлен в матче с участием Хаддад-Майи, когда она уступила украинке Ангелине Калининой в четвертьфинале турнира в Риме. Та игра продолжалась 3 часа 41 минуту.