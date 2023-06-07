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Тарпищев: Хачанов явно прибавил. Убрал бы «свечки» Джоковича — были бы шансы на успех

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.

Глава Федерации тенниса России отметил прогресс Хачанова
© Чемпионат.com

«Надо отметить, что наши теннисисты во Франции, в принципе, достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил. С Джоковичем он играл здорово в целом, прибавил в технико-тактических действиях. В целом, если бы он нашёл возможность убрать «свечки», которыми Джокович закидывал, то были бы шансы на успех», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

Напомним, Карен Хачанов (11) показал лучший результат среди российских теннисистов на грунтовом мэйджоре, дойдя до стадии четвертьфинала, где он накануне уступил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (3) — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

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