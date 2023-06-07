Глава Федерации тенниса России отметил прогресс Хачанова

«Надо отметить, что наши теннисисты во Франции, в принципе, достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил. С Джоковичем он играл здорово в целом, прибавил в технико-тактических действиях. В целом, если бы он нашёл возможность убрать «свечки», которыми Джокович закидывал, то были бы шансы на успех», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.