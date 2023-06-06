Хачанов вернется в топ-10 рейтинга ATP после "Ролан Гаррос"

Российский теннисист, 11-я ракетка мира Карен Хачанов после "Ролан Гаррос"-2023 гарантированно вернется в топ-10 рейтинга ATP. В последний раз Хачанов входил в десятку сильнейших в начале ноября 2019 года.

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Россиянин бьется за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции против Новака Джоковича. Серб был фаворитом матча, так как выиграл девять из десяти очных противостояний. Но результат этой встречи уже не мог повлиять на рейтинговые расклады. Хачанов уже находится в топ-10 в лайв-рейтинге благодаря выходу в четвертьфинал и за счет ранних вылетов ближайших конкурентов. При условии завоевания титула в Париже Карена могли подрезать болгарин Григор Димитров (29), аргентинец Франсиско Серундоло (23) и японец Йосихито Нисиока (33). Однако накануне все они уступили в четвертом круге .

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Официально Хачанов окажется в топ-10 с 12 июня. И это означает, что в десятку лучших игроков мира будут входить сразу три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Это случится впервые в истории нашего тенниса.

Впервые в истории сразу три россиянина - Медведев, Рублев и Хачанов - будут среди лидеров мирового тенниса

Исцеляющий грунт

Еще одна российская четвертьфиналистка "Ролан Гаррос", Анастасия Павлюченкова тоже здорово прибавит в рейтинге. В полуфинал Настя выйти не смогла, уступив представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я в рейтинге WTA) со счетом 7:5, 6:2. Но на этом турнире Павлюченкова в любом случае сделала очень много для своего полноценного возвращения в тур.

По пути в четвертьфинал Павлюченкова, которая почти год не выступала из-за травмы колена, успела выбить из борьбы чешку Линду Фрухвиртову (58), двух соотечественниц, Людмилу Самсонову (15) и Анастасию Потапову (24), а также бельгийку Элисе Мертенс (29). В лайв-рейтинге 333-я ракетка мира Павлюченкова, выступающая на "Ролан Гаррос" по защищенному рейтингу, отыграла свыше 200 (!) мест в сравнении с началом турнира.

Еще после тяжелой, но вдохновляющей победы над Мертенс Павлюченкова сказала, что ей еще предстоит много работы. Но дело пошло.

- После травмы и паузы я точно хотела вернуться. Но, конечно, были страх и сомнения относительно того, как я вернусь. Боялась, что не смогу набрать форму, что никогда больше не смогу выиграть ни одного матча, что снова почувствую боль в колене. Но все эти страхи перевесили мотивация и желание снова соревноваться, снова играть на больших турнирах и проводить такие трехчасовые матчи, как против Мертенс, - рассказала Настя на пресс-конференции. - Я продолжала верить, очень упорно работать, проявлять терпение и упорство, даже несмотря на все неудачи и поражения в начале этого года. Сейчас я в четвертьфинале "Ролан Гаррос". Грех жаловаться. Но пока я по-прежнему недовольна уровнем своей игры. Пока я побеждаю только благодаря боевому духу, терпению и настойчивости. Но хочу совместить это с качественной игрой.

Очень жаль, что мы не увидим Павлюченкову на Уимблдоне, куда россиян и белорусов допустили в этом году в отличие от прошлого. Как объяснила теннисистка, она уже использовала защищенный рейтинг для участия в двух турнирах "Большого шлема" в этом сезоне - Australian Open, где уступила на старте Камиле Джоржди, и "Ролан Гаррос". А на момент подачи заявки на Уимблдон Павлюченкова находилась в районе 400-го места в рейтинге WTA и не могла претендовать на попадание в основную сетку. Так что она может полностью пропустить травяной сезон.

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В среду пройдут оставшиеся четвертьфиналы и определятся все полуфиналисты.

Кстати

Чемпионка юниорского Australian Open-2023, 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева уверенно вышла в 1/8 финала на French Open и за выход в четвертьфинал сразится с австралийкой Эмерсон Джонс.

Напомним, что в финале в Мельбурне Корнеева обыграла соотечественницу, уже 16-летнюю Мирру Андрееву. Та дошла до третьего круга взрослого "Ролан Гаррос" и благодаря такому успешному выступлению дебютирует в топ-100 рейтинга WTA. Корнеева в данный момент занимает 331-ю позицию во взрослом рейтинге.