Впервые трое россиян войдут в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов вернется в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Впервые трое представителей России окажутся в первой десятке мирового рейтинга.

4 июня Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros. Обойти в рейтинге его могли в случае победы на турнире болгарин Григор Димитров, итальянец Лоренцо Музетти, аргентинец Франсиско Черундоло и японец Йосихито Нисиока, однако все они завершили борьбу.

Обновленный рейтинг ATP будет опубликован 12 июня. Хачанов вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года. В первую десятку рейтинга также войдут россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые на данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.

Медведев уступил бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге Открытого чемпионата Франции, Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге. Четвертьфинальный матч между Хачановым и третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем пройдет во вторник.