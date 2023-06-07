Тренер Павлова заявила, что 16-летняя Андреева хорошо выступила на "Ролан Гаррос"

"Мирра провела хороший турнир, обыграла двух соперниц из топ-100 и играла практически на равных с шестой ракеткой мира. Да, уступила Гауфф, но, мне кажется, ей просто не хватило опыта таких матчей. Третий круг "Ролан Гаррос" для 16-летней девочки — это очень круто", - заявила Павлова.

Андреева дебютировала на турнире Большого шлема: на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") она добралась до третьего круга, где сразилась с шестой ракеткой мира, американкой Кори Гауфф. Первый сет Андреева выиграла на тай-брейке 7:6 (7:5), а вот два остальных крупно проиграла — 1:6, 1:6. На прошлой неделе Андреева занимала 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако с 5 июня вошла в топ-100 лучших теннисисток планеты, оказавшись на 99-й строчке.