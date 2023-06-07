Тренер Павлова заявила, что 16-летняя Андреева хорошо выступила на "Ролан Гаррос"

Марина Павлова, первый тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась о выступлении 16-летней спортсменки на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос", передает Metaratings.ru.
"Мирра провела хороший турнир, обыграла двух соперниц из топ-100 и играла практически на равных с шестой ракеткой мира. Да, уступила Гауфф, но, мне кажется, ей просто не хватило опыта таких матчей. Третий круг "Ролан Гаррос" для 16-летней девочки — это очень круто", - заявила Павлова.
Андреева дебютировала на турнире Большого шлема: на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") она добралась до третьего круга, где сразилась с шестой ракеткой мира, американкой Кори Гауфф. Первый сет Андреева выиграла на тай-брейке 7:6 (7:5), а вот два остальных крупно проиграла — 1:6, 1:6. На прошлой неделе Андреева занимала 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако с 5 июня вошла в топ-100 лучших теннисисток планеты, оказавшись на 99-й строчке.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями о 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой. Ранее теннисистка в одном из интервью назвала Маррея красивым, на что тот иронично ответил, что Андреева достигнет больших успехов, когда исправит зрение. После этого Андреева рассказала, что именитый спортсмен пожелал ей удачи на "Ролан Гаррос".