Веснина назвала ключевой момент в матче между Хачановым и Джоковичем

«Карен показывает очень стабильные результаты на турнирах «Большого шлема» — он третий турнир подряд доходит минимум до четвертьфинала. С Джоковичем у Карена были шансы. Ключевым моментом был тай-брейк второго сета: если бы он сложился в пользу Карена, то всё было бы по-другому. Но Джокович в два раза повысил свой уровень игры именно на этом тай-брейке.



В первом сете Джокович играл хорошо, но Карен его переигрывал и действовал достаточно активно. Но на тай-брейке второго сета Новак улучшил все свои показатели и практически снёс Карена с корта. Джокович поймал свою игру.



Верилось, что в четвёртом сете Карен сможет перевернуть ход встречи и перевести матч в пятый сет, но Джокович просто не дал этого сделать. Новак на своём опыте не дал Карену показать свой теннис», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.