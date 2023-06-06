«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6 июня

Сегодня, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно два матча четвёртого круга в мужском одиночном разряде.

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Расписание седьмого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

15:00. Новак Джокович (Сербия, 3) – Карен Хачанов (Россия, 11) 21:15. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.