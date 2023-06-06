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Последняя россиянка вылетела из женской сетки «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Каролине Муховой в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последняя россиянка вылетела из женской сетки «Ролан Гаррос»
© Lenta.ru

Встреча прошла во вторник, 6 июня, и продлилась два сета. Победу со счетом 7:5, 6:2 одержала представительница Чехии. Соперницы провели на корте 1 час и 38 минут.

Павлюченкова стала последней россиянкой, вылетевшей из женской сетки «Ролан Гаррос». У мужчин за выход в полуфинал поборется россиянин Карен Хачанов, который 6 июня встретится с сербом Новаком Джоковичем.

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