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Дом французского теннисиста ограбили на 600 тысяч евро во время «Ролан Гаррос» — СМИ

Французский теннисист Люка Пуй стал жертвой ограбления, пока выступал на Открытом чемпионате Франции, сообщает Le Figaro.

Дом французского теннисиста ограбили во время «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

По информации издания, 29 летний теннисист, вернувшись домой в Ренн 2 июня, обнаружил, что дверь в дом распахнута, а внутри все перевернуто вверх дном. Преступники, воспользовавшись отсутствием спортсмена, украли несколько роскошных часов и ювелирных украшений на сумму около 600 тысяч евро. Полиция начала расследование.

Пропажу Пуй обнаружил по возвращении домой после поражения в миксте в матче первого круга «Ролан Гаррос», где он в паре с соотечественницей Хлоэ Паке проиграл дуэту Габриэла Дабровски/Натаниэль Ламмонс (Канада/США) со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 8:10.

В мужском одиночном разряде экс 10 я ракетка мира дошел до второго круга, где проиграл британцу Кэмерону Норри — 1:6, 3:6, 3:6.

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