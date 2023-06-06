Дом французского теннисиста ограбили во время «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Люка Пуй стал жертвой ограбления, пока выступал на Открытом чемпионате Франции, сообщает Le Figaro.

По информации издания, 29 летний теннисист, вернувшись домой в Ренн 2 июня, обнаружил, что дверь в дом распахнута, а внутри все перевернуто вверх дном. Преступники, воспользовавшись отсутствием спортсмена, украли несколько роскошных часов и ювелирных украшений на сумму около 600 тысяч евро. Полиция начала расследование.

Пропажу Пуй обнаружил по возвращении домой после поражения в миксте в матче первого круга «Ролан Гаррос», где он в паре с соотечественницей Хлоэ Паке проиграл дуэту Габриэла Дабровски/Натаниэль Ламмонс (Канада/США) со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 8:10.