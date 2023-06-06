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Свитолина: не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки, я чётко выразила свою позицию

Представительница Украины Элина Свитолина (192-я в рейтинге WTA) прокомментировала проигрыш в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Свитолина: не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки, я чётко выразила свою позицию
© Чемпионат.com

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно чётко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — сказала Свитолина на корте после матча.

Напомним, игра завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.

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