Теннисистка Соболенко раскритиковала Лукашенко

«Я много раз повторяла, что не поддерживаю [боевые действия] и не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию и знаете мой ответ.



Я не хочу, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я обычная 25-летняя теннисистка, которая просто хочет играть в теннис. И если бы я хотела быть причастной к политике, то здесь бы не сидела. Я хочу быть просто теннисисткой.



Я не поддерживаю [боевые действия], поэтому прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко», — заявила Соболенко на пресс-конференции.