Теннисистка Соболенко раскритиковала Лукашенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на послематчевой пресс-конференции после победы над украинской Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции поделилась мнением о президенте Александре Лукашенко.
По ее словам, профессиональный спорт и политика должны находиться в разных плоскостях.
«Я много раз повторяла, что не поддерживаю [боевые действия] и не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию и знаете мой ответ.
Я не хочу, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я обычная 25-летняя теннисистка, которая просто хочет играть в теннис. И если бы я хотела быть причастной к политике, то здесь бы не сидела. Я хочу быть просто теннисисткой.
Я не поддерживаю [боевые действия], поэтому прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко», — заявила Соболенко на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов завершил выступление на «Ролан Гаррос» — 2023.