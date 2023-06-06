Чешская теннисистка Мухова: Павлюченкова играла очень агрессивно и довольно рискованно

«Думаю, что сегодня я отлично играла с самого начала обоих сетов, и это, безусловно, помогло. Настя играла очень агрессивно и довольно рискованно, но у неё несколько ошибок, которые мне помогли. Я завершала партии так же хорошо, как и начинала их. Здорово, что я смогла выиграть в двух сетах», — сказала Мухова на пресс-конференции.