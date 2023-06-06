$81.25-0.0886.95-0.08

Украинку Свитолину освистали зрители "Ролан Гаррос" за отказ пожать руку белоруске Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула корт после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против белоруски Арины Соболенко под гул трибун. Об этом сообщает Sports.ru.

Украинку Свитолину освистали на «Ролан Гаррос»
© Газета.Ru

Зрители остались недовольны поведением 192-й ракетки мира, которая по окончании встречи отказалась подойти к сетке и пожать руку оппонентке, ожидавшей ее. Соболенко не отреагировала на данные действия Свитолины, после чего продолжила подготовку к послематчевому интервью.

Напомним, что матч продлился 1 час 38 минут и завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Соболенко по ходу поединка сделала одну подачу навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла 59% мячей с первой подачи. Свитолина сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и выиграла 71% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что последняя россиянка вылетела с "Ролан Гаррос".

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители