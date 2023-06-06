Украинку Свитолину освистали на «Ролан Гаррос»

Украинку Свитолину освистали зрители "Ролан Гаррос" за отказ пожать руку белоруске Соболенко
Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула корт после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против белоруски Арины Соболенко под гул трибун. Об этом сообщает Sports.ru.
Зрители остались недовольны поведением 192-й ракетки мира, которая по окончании встречи отказалась подойти к сетке и пожать руку оппонентке, ожидавшей ее. Соболенко не отреагировала на данные действия Свитолины, после чего продолжила подготовку к послематчевому интервью.
Напомним, что матч продлился 1 час 38 минут и завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Соболенко по ходу поединка сделала одну подачу навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла 59% мячей с первой подачи. Свитолина сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и выиграла 71% мячей с первой подачи.
Ранее сообщалось, что последняя россиянка вылетела с "Ролан Гаррос".