Украинку Свитолину освистали на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула корт после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против белоруски Арины Соболенко под гул трибун. Об этом сообщает Sports.ru.

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Зрители остались недовольны поведением 192-й ракетки мира, которая по окончании встречи отказалась подойти к сетке и пожать руку оппонентке, ожидавшей ее. Соболенко не отреагировала на данные действия Свитолины, после чего продолжила подготовку к послематчевому интервью.

Напомним, что матч продлился 1 час 38 минут и завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Соболенко по ходу поединка сделала одну подачу навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла 59% мячей с первой подачи. Свитолина сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и выиграла 71% мячей с первой подачи.