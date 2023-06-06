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Хачанов проиграл Джоковичу на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов проиграл Джоковичу на «Ролан Гаррос»
© Lenta.ru

Встреча прошла в Париже на корте Филиппа Шатрье и завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу серба. В полуфинале Джокович сыграет с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом.

В женском парном разряде в четвертьфинале 7 июня сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которым будут противостоять китаянки Се Шувей и Синьюй Ван. В остальных разрядах россиян не осталось.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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