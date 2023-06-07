$81.25-0.0886.95-0.08

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня

Во вторник, 6 июня, состоялся первый день матчей четвертьфиналов «Ролан Гаррос». Своё выступление на турнире завершил российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, который в четырёх сетах проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу. Больше в турнирной сетке мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции нет россиян.

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня
© www.championat.com

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 6 июня. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:2, 6:1, 7:6.

Таким образом, определилась первая пара мужского полуфинала «Ролан Гаррос»: первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители