«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня

Во вторник, 6 июня, состоялся первый день матчей четвертьфиналов «Ролан Гаррос». Своё выступление на турнире завершил российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, который в четырёх сетах проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу. Больше в турнирной сетке мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции нет россиян.