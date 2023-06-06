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Джокович обойдёт Медведева в новом рейтинге ATP

Новак разрывает на «Ролан Гаррос».

Джокович обойдёт Медведева в новом рейтинге ATP
© Betassist

Новак Джокович, сербский теннисист, благодаря своим успехам на «Ролан Гаррос», обойдёт российского теннисиста Даниила Медведева в новом рейтинге ATP, который будет опубликован 12 июня. В настоящее время Джокович занимает третье место в рейтинге, а 6 июня он вышел в полуфинал, победив российского теннисиста Карена Хачанова.

Джокович заработает не менее 360 очков и опередит Медведева, который занимает второе место. В то время как Медведев проиграл в первом круге на турнире в Париже. Если Джокович победит на «Ролан Гаррос», он может стать первой ракеткой мира. Его соперником в полуфинале будет испанец Карлос Алькарас или грек Стефанос Циципас, возглавляющий рейтинг ATP.

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