Василий Уткин: Хачанов бился как лев

Напомним, Хачанов (11) показал лучший результат среди российских теннисистов на грунтовом мэйджоре, дойдя до стадии четвертьфинала, где он накануне уступил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (3) — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Отдельно стоит отметить, что по итогам выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP. В последний раз он был в числе первой десятки мирового рейтинга ещё в начале ноября 2019 года.