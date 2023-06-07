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Василий Уткин: Хачанов бился как лев

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин положительно оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.

Василий Уткин: Хачанов бился как лев
© Чемпионат.com

Напомним, Хачанов (11) показал лучший результат среди российских теннисистов на грунтовом мэйджоре, дойдя до стадии четвертьфинала, где он накануне уступил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (3) — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

«Карен Хачанов бился как лев. Уважение», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отдельно стоит отметить, что по итогам выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP. В последний раз он был в числе первой десятки мирового рейтинга ещё в начале ноября 2019 года.

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