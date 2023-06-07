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Хаддад Майя вышла в полуфинал Roland Garros

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча прошла в среду.

Бразильянка Хаддад Майя вышла в полуфинал Roland Garros
© ТАСС

Матч закончился со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Хаддад Майи, посеянной на турнире под 14-м номером. У Жабер был 7-й номер посева. В полуфинале Хаддад Майя сыграет с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (1-й номер посева) и американкой Коко Гауфф (6).

Жабер 28 лет, она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету теннисистки четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2022 году.

Хаддад Майе 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 14-ю позицию. Спортсменка является победительницей двух турниров под эгидой организации. Выход в четвертьфинал текущего Roland Garros стал лучшим достижением в карьере бразильской теннисистки.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

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